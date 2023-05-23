نعيم قاسم "يحدّد" في وجه من حمل المقاتلون السلاح... وهذا ما قاله عن مساعي التيار والقوات

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أكّد نائب الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ عودة الرئيس الاسد إلى القمة العربية ثابتًا على قناعاته هو انتصار لسورية نحن شركاء فيه

وفي حديثٍ لـ "المنار"، أنه خلال المناورة كان المقاتلون يحملون السلاح ضد "اسرائيل"، وأي تفسير آخر لا معنى له

وأضاف: "نؤيد الاتفاق السعودي الإيراني ونحن مع الاستقرار في المنطقة ومع عودة سورية إلى الجامعة العربية"

وأشار قاسم إلى أننا مع وحدة الساحات وليعلم "الاسرائيلي" أنه لا يستطيع أن يتخطى معادلة الردع

وعن الملف الداخلي أكد قاسم أننا مع حركة أمل وتيار المردة أعلنا دعمنا لترشيح الوزير سليمان فرنجية لأنه يمتلك مواصفات الرئيس الوطني والذي يحمل رؤية سياسية

كما أن المساعي بين التيار الوطني الحر والقوات هي ليست لاختيار مشروع بل لاختيار شخص يتفقان عليه لرئاسة الجمهورية