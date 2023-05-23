living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بالأرقام"... اليكم تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السلع

23
MAY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعدّ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي دراسة مفصلة عن تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السلع، حسب نسبة الرسم الجمركي الذي تدفعه هذه السلع وإذا كانت تخضع أم لا للضريبة على القيمة المضافة.

وتشمل الدراسة نسبة ارتفاع الأسعار للسلع التي تدفع: 0٪، 5٪، 10٪، 15٪، 25٪ و35٪ رسمًا جمركيًا.

كما تميّز بين الأصناف غير الخاضعة والأصناف الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، إذ أن هذه الأصناف تخضع لرسم نوعي 3٪ (حتى لو كانت معفية من الجمارك) حسب قانون موازنة 2022، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة 11٪ على مجموع الرسمين (رسوم الجمارك زائد الرسم النوعي).

وتبين كل قائمة ارتفاع الأسعار النسبية لصنف قيمته 100 دولار عند ارتفاع الدولار الجمركي من 1.500 إلى 15.000 ثم إلى 45.000 و 60.000 و 86.500 كما هو اليوم وحتى إلى 100.000 ل. ل. و تعتبر أن سعر السوق الموازي هو 100.000 ل.ل.


علما أن هذه الدراسة تشمل كل أصناف السلع المستوردة ولا تقتصر على المواد الغذائية حصرًا.

نصّ الدراسة مرفق في أعلى الخبر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   