"بالأرقام"... اليكم تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السلع

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أعدّ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي دراسة مفصلة عن تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السلع، حسب نسبة الرسم الجمركي الذي تدفعه هذه السلع وإذا كانت تخضع أم لا للضريبة على القيمة المضافة.



وتشمل الدراسة نسبة ارتفاع الأسعار للسلع التي تدفع: 0٪، 5٪، 10٪، 15٪، 25٪ و35٪ رسمًا جمركيًا.



كما تميّز بين الأصناف غير الخاضعة والأصناف الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، إذ أن هذه الأصناف تخضع لرسم نوعي 3٪ (حتى لو كانت معفية من الجمارك) حسب قانون موازنة 2022، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة 11٪ على مجموع الرسمين (رسوم الجمارك زائد الرسم النوعي).

وتبين كل قائمة ارتفاع الأسعار النسبية لصنف قيمته 100 دولار عند ارتفاع الدولار الجمركي من 1.500 إلى 15.000 ثم إلى 45.000 و 60.000 و 86.500 كما هو اليوم وحتى إلى 100.000 ل. ل. و تعتبر أن سعر السوق الموازي هو 100.000 ل.ل.



علما أن هذه الدراسة تشمل كل أصناف السلع المستوردة ولا تقتصر على المواد الغذائية حصرًا.



نصّ الدراسة مرفق في أعلى الخبر.