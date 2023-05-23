بالصور-العلاقات العامة في التيار الوطني الحر في زحلة قدّمت نص كلمة الوزير باسيل في مجلس النواب الإيطالي لأساقفة المدينة

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جالت لجنة العلاقات العامة في التيار الوطني الحر في زحلة يرافقها النائب سليم عون على أساقفة المدينة وقدمت لهم نص كلمة الوزير جبران باسيل في مجلس النواب الإيطالي عن "الهجرة ومسيحيي الشرق"، والتي فندّت المعضلات الوجودية التي يواجهونها.

وقد التقت اللجنة مطران الموارنة جوزف معوض، والسريان الأرثوذكس بولس سفر، ونائب مطران الكاثوليك الأرشمندريت نقولا حكيم، والأرشمندريت إرميا عزام وكيل متروبوليت الروم الأرثوذكس.

وكان تشديد على أهمية جمع الكلمة والتوافق لمعالجة أزمة النزوح ومواجهة المخططات الدولية لتهجير المسيحيين من المشرق.