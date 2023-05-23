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بو حبيب: السوريون في لبنان يعتبرون الآن لاجئين إقتصاديين لا سياسيين

23
MAY
2023
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أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بو حبيب أن "السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسيين حيث معظمهم موجودون في لبنان لأسباب إقتصادية"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكد بو حبيب خلال لقاء حواري في الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية في روما أن "في لبنان مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، حيث كان هناك دائمًا توازن بين المسيحيين والمسلمين حيث يشعرون بأنهم متساوون لا أفضلية لأحدهم على الآخر"، مشيرًا إلى أن "الأردن يستضيف أيضًا لاجئين سوريين، إلا أنه تتم إدارة أوضاعهم بشكل أفضل هناك".

ودعا إلى "حل قضية اللاجئين"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة عن مصيرهم المستقبلي، فهم يقيمون في لبنان منذ ١٢ عامًا بانتظار الحل. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون في لبنان منذ اكثر من ٧٥ عامًا إلى الآن، ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيين العودة، فاللاجىء السوري يعتبر الآن لاجئًا إقتصاديًا والوضع الداخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الإطلاق، والأموال التي يتم دفعها لدعمهم في لبنان يجب أن تدفع لهم في سوريا وفقًا للشروط نفسها".

وقال بو حبيب: "تحدثت مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد من أجل الطمأنة إلى سلامة عودتهم، وأفدت بأنه لدى سوريا 40 قانونًا لضمان عدم معاقبة اللاجئين، من بينهم معارضون ومنشقون، بأي شكل من الأشكال".

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