living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مناورة حزب الله .. من "الردع الدفاعي" الى الردع الهجومي" (الخنادق)

23
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علي عوباني - الخنادق 

وخزت "مسلة" مناورة حزب الله العسكرية ليس "إبط" العدو الصهيوني بل كل مفصل في جسد كيانه، فعاجلها بالرد محاولاً كعادته أمام عجزه الايقاع بين المقاومة والحكومة اللبنانية أو بينها وبين اللبنانيين، أما إعلام الكيان الغاصب فكشف عن مدى متابعة "اسرائيل" للمناورة عن كثب، ولحظة بلحظة، وعمّا كانت "اسرائيل" تترقبه خلالها، من ظهور لـ"الصواريخ الدقيقة التي تزيل النوم من عيون المؤسسة الأمنية والعسكرية"، دون أن يحجب غياب هذا السلاح عن المناورة حجم الاهتمام "الاسرائيلي" بما جرى خلالها من اقتحام مستوطنة "إسرائيلية" وعملية أسر جنود مفترضة واجتياز الحدود وعرض سلاح مسيّرات مجهّزة بصواريخ هجومية.

إزاء ذلك، وأمام رد "الاسرائيلي" على مناورة المقاومة في عرمتى جنوب لبنان، ما بال بعض اللبنانيين يجاهرون ليس بالخصومة مع المقاومة فحسب، بل يسعون ليل نهار بغمز ولمز لتشويه صورتها وتلويث نصاعتها، ويذهبون بمضامين مواقفهم الى حد التقاطع مع كيان العدو و"أجندته"، ولو لطفوا بعض عباراتهم أو مصطلحاتهم، فما الفرق يا ترى بين "وضع المناورة برسم الحكومة"، كما علّق "افيخاي أدرعي" وبين تنطح البعض لوصف منطقة الجنوب بأنها "منطقة سائبة لسلاح حزب الله واستقوائه"، أو حديث البعض عن "إخضاع الحزب للدولة" وعن "سلطة عاجزة حتى على الاعتراض"، وعن أن "الحزب لم يعد يبالي بتاتًا بالسلطة الشرعية". علمًا أن سمفونية "الدولة والدويلة" التي اعتاد مناهضو المقاومة على تردادها، إزاء كل إستحقاق، لم تكن تحتاج الى مناورة من حزب الله ليعود عزفها من جديد. فنغمات كـ"الحزب دويلة داخل الدولة"، و"جيش نظامي في دويلة"، و"ضرب هيبة الدولة" و"حصرية السلاح"، و"فائض القوة والاستقواء بالسلاح"، و"خطف سيادة لبنان" و"قرار الحرب والسلم"، منذ متى غابت عن المشهد السياسي والاعلامي في الاساس.

لم يكتف هؤلاء بتوصيفاتهم، فأظهرت تحليلاتهم وقراءتهم المنحرفة لرسائل المناورة، جهلاً تامًا بمفاهيم الصراع مع العدو بل حتى ربما تجاهلاً للاعتراف بوجود عدو، وبالتالي كيف لك أن تقنع من لا يعترف بخطر عدو جاثم خلف الحدود، بأن هناك مقاومة قادرة رادعة لهذا العدو. ضيق النظر وقصره هذا جعل البعض لا يرى المناورة سوى استعراض موجه الى كل الاتجاهات عدا "اسرائيل" منها:

رسالة تهديد وترهيب داخلية لفرض اجندات رئاسية وسياسية جديدة، وللقول بأن سلاح الحزب باق وغير قابل للنقاش أو التفاوض رغم أنف اللبنانيين.
رد مباشر سريع على موقف القمة العربية الأخيرة في جدة السعودية، فـ"مشهدية عرمتى" أتت قبل أن يجف حبر الموقف العربي في قمّة جدّة.
استعراض على حدود الاتفاق السعودي- الإيراني- الصيني لتكريس قواعد الاشتباك القائمة إقليمياً، وللتأكيد أن الحزب في قلب أي تسوية اقليمية، وبأن كل ما يجري من تفاهمات "لا يطال سلاحه ووجوده".
ما هكذا تورد الإبل يا سياسيين ويا محللين وإعلاميين.. الوخز بـ"مسلة صواريخ حزب الله" وجهته واحدة ومعروفة، لذا دعكم من تلك قراءاتكم الهمايونية البعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة. ألا يفترض بمن يمتلك حسًا وطنيًا أو يشعر به، ألا يجير كل الأمور للاستثمار في خصوماته السياسية، فكيف بالأحرى حينما يكون العنوان مقاومة اختلط دم شهدائها بكل حبة تراب في الجنوب والبقاع، دفاعًا عن لبنان، أليس أقل الواجب عدم خلط المصالح السياسية الآنية الضيقة بمصالح وطنية كبرى. من هنا لا يمكن قراءة مضامين رسائل مناورة المقاومة بعيدًا عن عاملي التوقيت والمكان الذي جرت فيه.

- فمن حيث التوقيت، تأتي المناورة في شهر أيار، بما يحمله من دلالات، فقد أضحى شهر المقاومة، فيه بدأ عصر النكبات، ومنه إنطلق زمن الانتصارات، ليتعاظم ويتجلى تعاضدًا في "وحدة الساحات.. تأتي المناورة بالمناسبة ال23 لذكرى التحرير عام 2000، وهذا التحرير لم يكن خاصًا بفئة من اللبنانيين دون غيرهم فمنطقة الشريط المحتل سابقًا يوجد فيها لبنانيين من مختلف الطوائف. كما أن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أهدى هذا النصر والتحرير لجميع اللبنانيين دون استثناء في خطابه الشهير في بنت جبيل في 26 ايار 2000. لذا لا يجوز إغفال هذا المعطى في قراءة رسائل مناورة حزب الله العسكرية.

- اما من حيث المكان، جرت العملية على اراضي بلدة عرمتى التي كانت محتلة قبل التحرير عام 2000، والتي كانت عملية اقتحام المقاومة لموقع الاحتلال فيها آنذاك 28-4-2000 فاتحة عهد التحرير والانتصارات، تلك العملية التي جرت بإشراف القائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج عماد مغنية، وقد جرى تفجير الموقع المذكور من قبل المقاومين بشكل كامل لتبدأ المرحلة العملية والأخيرة لإنجاز التحرير. من هنا تبرز أهمية ودلالات المكان، فالمناورة جرت في معسكر "كسارة العروش" الذي كان تحت نير الإحتلال الإسرائيلي، وحررته المقاومة محولة أحلام المحتلين الى أوهام.. ومحطمة معابر الذل وفاتحة إياها أما اللبنانيين متوجة بعبارة "إدخلوها بسلام آمنين".

يتضح مما تقدم أن بعد نظر المقاومة جعلها بعيدة دومًا عن الزواريب الضيقة التي يجهد البعض لإدخالها فيها، فهي لم تكن يومًا لحزب او لطائفة أو مذهب، بل هي للبنانيين جميعًا، حتى أولئك الذين يجاهرون بعدائها، ولا يوفرون فرصة للنيل منها. ولأنها كذلك فإن مناورتها الأخيرة بالتأكيد هي ليست موجهة إلا الى لطرف واحد هو "اسرائيل" لمنعها من محاولة تغيير قواعد اللعبة، وبذلك تكون مناورة المقاومة رسالة قوة واقتدار وإعلان عن استراتيجية جديدة مفادها الانتقال في مفهوم "الردع الدفاعي" الى مرحلة "الردع الهجومي" المستند الى وضع معادلة الجليل والعبور إلى عمق فلسطين المحتلة موضع التنفيذ بحال إرتكاب العدو أي حماقة أو عدوان على لبنان.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   