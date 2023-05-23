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حفل اطلاق "منشأة الحوسبة عالية الأداء في لبنان" في السرايا(بالصور)

23
MAY
2023
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رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حفل اطلاق "منشأة الحوسبة عالية الأداء في لبنان"، ظهر اليوم في السرايا بدعوة من وزير الاتصالات جوني قرم.

شارك في الحفل وزراء: النقل علي حمية، الاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار، النائبان عدنان طرابلسي، ونقولا الصحناوي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، سفيرة سويسرا ماريون ويخلت كرابسكي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام لشركة "ألفا" للاتصالات جاد ناصيف، المدير العام لشركة "تاتش" سالم عيتاني، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام لوزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي اندراوس، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وشخصيات.

وقال رئيس الحكومة في كلمته: مع كل التحديات التي نواجهها ، هناك حاجة ماسة إلى هذا الكمبيوتر العملاق الذي سيوفر الوسائل لطلابنا اللبنانيين ذوي الكفاءات العالية للتنافس في مجال البحث العالمي.

منذ إنشائه، حظي هذا المشروع هذا بالدعم الكامل من الحكومة التي اصدرت مرسوما خاصا لاستكمال التدابير اللازمة لوضعه في الخدمة.

هذه المنشأة هي ثمرة شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص في لبنان بهدف تعزيز البحث والتطوير وتزويد الجامعات والمؤسسات اللبنانية بالوسائل اللازمة لتشغيل أبحاثها على أكثر من 3500 نواة حوسبة ،تعمل في تآزر لتحقيق النتائج المطلوبة وبسرعة فائقة.

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