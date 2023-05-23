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حرفوش بدأ من إيطاليا جولته الأوروبية: هذه ارتكابات ميقاتي في حقّي!

23
MAY
2023
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بدأ صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش جولته على البرلمانات الأوروبية والمخصصة لعرض تفاصيل ما قامت به السلطة اللبنانية ممثلة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من محاولات للنيل من حرفوش ومنعه من القدوم إلى لبنان.

واستهل حرفوش جولته من العاصمة الايطالية روما، والتقى النائبة الايطالية اليسيا امبروزا، حيث بحث معها مشروع الجمهورية اللبنانية الثالثة وحقوق المرأة وغيرها من البنود التي تعبر الاساس في قيام دولة مدنية.

وعرض حرفوش أمام النائبة الايطالية تفاصيل ما حصل معه في لبنان عندما حاولت المنظومة السياسية والقضائية القبض عليه سراً في مطار بيروت وزجه في السجن دون منحه حق الدفاع عن نفسه وكذلك ملاحقته عن غير حق من المحكمة العسكرية "لازعاجه" سياسياً بتهمة التعامل مع إسرائيل.

ووعدت امبروزا حرفوش بنقل القضية إلى لجنة العلاقات الخارجية كي يصار إلى دعوة حرفوش والاستماع اليه للقيام بما يلزم لمواجهة الحظر المفروض على حرفوش ومحاسبة المتورطين بالمخطط الخطير.

جولة صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة ستشمل عدة دول أوروبية كايطاليا والمانيا واسبانيا وبلغاريا ورومانيا وبلجيكا وفرنسا، وستختتم في زيارة مقر البرلمان الأوروبي.

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