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ميقاتي: التعاون مع اليونيفل يُشكّل ضمانة أساسية

23
MAY
2023
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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو، وذلك في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وجرى خلال اللقاء، عرض الوضع على طول الخط الازرق، وبحث التعاون بين الجيش والقوات الدولية، وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.

وشدّد ميقاتي، على أن "هذا التعاون يُشكّل ضمانة اساسية للاستقرار على طول الحدود". 


كما إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال، مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي قال بعد اللقاء: "نحن نقترب من يوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران، وعرضنا لثلاث قضايا أساسية".

وتابع، "أولا: موضوع النفايات الصلبة، وقدّمت لدولته عرضا لكل ما انجز من ناحية التخطيط لتحسين إدارة النفايات الصلبة والتعاون الحاصل حاليا مع البنك الدولي، وما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، ومن البلديات في هذا الصدد".

وكشف ياسين، عن أنه "سنعلن عن عدة مشاريع مع البنك الدولي في أكثر من منطقة في لبنان، والخطوات التي يجب أن نقوم بها من ناحية لا مركزية هذا القطاع أو تحسين كل المنشآت الموجودة".

وإستكمل، "أمّا الموضوع الثاني، فكان موضوع الصرف الصحي، وسنعلن قريبا عن تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف لتشغيل عدد كبير من محطات الصرف الصحي في لبنان".

وأضاف ياسين، "أمّا الموضوع الثالث، فيتعلق بنوعية الهواء، حيث زاد تلوث الهواء بشكل كبير في الفترة الحالية جراء استخدام المولدات وهذا مؤذ جدا لصحة الناس، مؤكداً "سأصدر قرارا يتعلق بكيفية وضع فلاتر بشكل فني وتقني، لكل المولدات وخصوصا المولدات الكبيرة التي هي فوق "الستين kva".

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