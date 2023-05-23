ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة..!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال والساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل فيتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 12 و40 كم/ س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط احيانا مع ضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,32

– ساعة غروب الشمس: 19,37