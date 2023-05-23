متورّط بتنفيذ عمليات سرقة... هل وقعتم ضحية أعماله؟

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بعدّة مذكرات عدلية بجرائم: سرقة، تأليف عصابة، تهدید، إطلاق نار من سلاح حربي وحجز حريّة، ومتورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح في عدّة مناطق في جبل لبنان، منها الحدت والضّاحية الجنوبية، ويدعى: ع. ز. (من مواليد عام 2001، لبناني)".



وأضاف, "أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه بما أمكن من السّرعة, بتاريخ 18-5-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الكفاءات, الضّاحية الجنوبية على متن دراجة آليّة نوع "هوندا" لون أبيض, وبتفتيشه والدّراجة، تم ضبط مسدّس حربي ومماشط وطلقات نارية".



وتابع, "قد تعرّف عليه شخص وقع ضحيّته، إذ تعرّض في وقتٍ سابق لعملية سلب في محلّة الحدت – مفرق الجامعة اللبنانية".

ووفق البلاغ, "لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, شعبة المعلومات أو الاتصال على الخط الساخن 1788، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".