أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 أيار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

علق خبير في الشؤون التركية على إعلان المرشح الثالث عن دعمه للرئيس أردوغان بأن صفقة بين أردوغان والأميركيين تضمنت ربط الانسحاب التركي من سورية بالانسحاب الأميركي. وهذا ما يفسّر كلام الرئيس السوري في القمة العربية عن العثمانية والإخوانية.



خفايا

قال مصدر وزاري إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال يشتري الوقت في اتخاذ قرار الذهاب الى سورية على رأس وفد حكومي، رغم النصائح السعودية والمصرية المرفقة بالاستعداد للمساعدة بانتظار الجواب الأميركي على طلب السماح بالزيارة.

اللواء: أسرار

همس

حسب عارفين، فإن النظام في سوريا ليس بوارد التفاوض مع لبنان قبل انتخاب رئيس ترتاح له دمشق!

غمز

جرت اتصالات سريعة بين نواب وفعاليات «للملمة» إشكال بحري، كاد يُحدث تفاعلات!



لغز

تتحدث مصادر المعلومات عن توجه لدى الجهات المصرفية، للبحث الجدّي عن مخارج للودائع، بالتنسيق مع المؤسسات النقدية الدولية..

نداء الوطن: خفايا

أبدت جهة حزبية امتعاضها العلني من ممارسات أحد أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء والمحسوب عليها، كونه تسبب بنفور وتوتر مناطقي - طائفي على خلفية توزيع الكهرباء التي ينتجها معمل بسري.

أبلغت قيادتا أمل و»حزب الله» المحازبين ورؤساء البلديات بالاستعداد للانتخابات البلدية في ضوء احتمال قبول الطعن المقدم بقانون تأجيلها.

حسمت مصادر سياسية في «الثنائي الشيعي» جازمة أنّ لا رئيس للجمهورية خلال هذا الصيف.