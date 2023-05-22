جو القارح: اعطوني قاضياً واحداً «غير غادة عون» فتح ملفات لأكون معه

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أكّد الإعلامي جو القارح أننا بحاجة في لبنان إلى قضاء سليم يوزّع الاتهامات بطريقة عادلة وسنكون كلنا معه.

ورأى القارح في مقابلة له عبر صفحة "Sarcasm سياسي" على يوتيوب أنه لدينا قاضية واحدة بخير وهي غادة عون، وأضاف:"اعطوني قاضي فتح ملفات غير غادة عون تا كون معو".

وتساءل القارح:"ماذا يعني ألا ينفذ قاضٍ مذكرة توقيف؟" و"هل يعقل أن يقوم المجلس التأديبي بملاحقة القاضية غادة عون بسبب ملاحظات على أسلوب خاص بها أو طريقة تعاطيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولا يرى الشعب المنهوب؟"

المقابلة كاملة عبر الفيديو المرفق.