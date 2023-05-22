وزير العدل: للتعاطي مع ملف رياض سلامة انطلاقا من مذكرة التوقيف

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل:

منعاً لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء يوضح المكتب الاعلامي لوزير العدل ما يلي: انه لم يصدر اي بيان رسمي عن المجتمعين وان وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي مطالباً بالتعاطي مع ملف رياض سلامة انطلاقا من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى وتحديدا مطالبة سلامة بالاستقالة مع الاشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة.