خاص- مفاجأة الاجتماع التشاوري: ميقاتي يتقدّم المدافعين عن سلامة!

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خاص tayyar.org-

عُلم أن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية شهد انقساما حادا في آراء الوزراء بين داعٍ إلى الإقالة الفورية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل الملف القضائي الماثل والمخاطر الكبرى المتأتية عنه على لبنان، وبين مطالب بالتريث إلى حين اتّضاح المسار القضائي وصدور قرار الإدانة.

وكان لافتا أن وزراء لا يزالون يدافعون عن سلامة، فيما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متقدّما بأشواط على كل هؤلاء في تأمين الغطاء لبقاء حاكم المصرف في موقعه.

وانتهى الاجتماع التشاوري الى مغمغة المسألة، بحيث اختلط على الوزراء الموقف النهائي.