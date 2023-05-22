خضر: صدمنا بخبر إحراق ستة جراء في بعلبك وسنتقدم بشكوى امام القضاء

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أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على تويتر، أنه رغم الجهود التي "نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها، صدمنا اليوم بخبر احراق طفل (١٠ سنوات) لستة جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها".

وأكد خضر أنهم سيتقدمون بشكوى امام القضاء، مشددا على الحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين.





رغم الجهود التي نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها،

صدمنا اليوم بخبر احراق طفل (١٠ سنوات) لستة جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها.

سنتقدم بشكوى امام القضاء.

نكرر اننا بحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين.