حمية: تأهيل الطرق من اولويات وزارة الأشغال

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، وفداً من رؤساء بلديات ومخاتير المتن الأعلى، تناول البحث في الملفات الإنمائية وبعض الملفات المتعلقة بتاهيل الطرق الممولة من الجهات المانحة، وامكان تأهيل مركز جرف الثلوج في ترشيش بالمعدات اللازمة.



ورحب الوزير حميه، بالوفد مؤكدا "أن تاهيل الطرق من الأولويات لدى وزارة الأشغال العامة والنقل في نطاق صلاحياتها".



ولفت الى أنه "سبق للوزارة بأن أعدت لائحة بأسماء الطرق وأرسلتها إلى مجلس الإنماء والإعمار للعمل على صيانتها وذلك من خلال توافر قرض الطرق والعمالة المقدم من البنك الدولي".

واشار الى "أننا في الوزارة طلبنا من الامانة العامة لمجلس الوزاراء ادراج بند على جدول اعمال الجلسة المقبلة تأمين الاعتمادات المطلوبة للأعمال الضرورية والملحة لتأمين السلامة العامة على شبكة الطرق حتى تتمكن الوزارة من اجراء التلزيمات المطلوبة وفقاً للأصول المرعية الإجراء".



ودعا الوفد الوزير حميه لزيارة المنطقة حيث ابدى الوزير استعداده لتلبية الدعوة قريباً.