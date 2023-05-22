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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائماً جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة (6 درجات على الاقل)، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل بخاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي دافئ ومتقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع اجواء سديمية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس بخاصة على الساحل، مترافقة برياح خماسينية قوية حارة وجافة تصل سرعتها أحيانا لحدود الـ 85 كلم/س وتكون محملة بالغبار، ثم تعود درجات الحرارة لتنخفض بدءا من صباح غد الثلاثاء حيث يتوقع حدوث بعض التقلبات الجوية حتى مساء الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية لتلامس ال35 درجة ساحلا، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود الـ 85 كلم/س بخاصة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر وتكون محملة بالغبار وتؤدي الى سوء الرؤية أحيانا بحيث تسود اجواء سديمية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات مع توقع لتساقط الرذاذ بشكل متفرق صباح الثلاثاء .

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ( 6درجات على الاقل) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل بخاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات .

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها مع ضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 24 درجة، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و70 كم / س، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب الـ 85 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا بسبب الغبار والضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و60 %.

– حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 754 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,32

– ساعة غروب الشمس: 19,37