خاص - بوغدانوف يهاتف أصدقاءه اللبنانيين: صفّروا المشاكل!

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خاص tayyar.org -

كشف مصدر ديبلوماسي أن نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف أجرى أخيرا سلسلة اتصالات بأصدقاء لبنانيين من أجل الحد من أي غلواء ترافق التطور السوري الذي شهدته القمة العربية في جدة.





ولفت إلى أن المسؤول الروسي كان حريصا على الإضاءة على أهمية العودة السورية من منطلق استراتيجي إقليمي، وكأحد انجازات الديبلوماسية الروسية، مشيرا إلى أن أي مخاوف أو هواجس لدى أصدقاء موسكو اللبنانيين بفعل علاقتهم المتوترة مع القيادة السورية، يجب ألا تحجب عنهم أهمية النقلات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم، وانعكاساتها الإيجابية متى أُديرت بدقة وفاعلية.





وخلص المصدر إلى هذا التواصل الروسي يُستشمّ منه رغبة موسكو في أن يعيد هؤلاء الأصدقاء قراءة علاقتهم بدمشق من منظور مختلف عن الفترة الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار سياسة تصفير المشاكل في الإقليم والتي تتوسع مفاعيلها تباعا وتدريجا.