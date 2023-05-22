قيادي في الممانعة: انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس لا يزال قائماً... التواصل لم ينقطع مع باسيل

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الشرق الأوسط السعودية: تنقل مصادر سياسية على لسان قيادي في محور الممانعة بأن انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس لا يزال قائماً، وبالتالي لن يفرط الرئيس بري بالدعوة للجلسة إلا في حال أن الطريق سالكة سياسياً أمام انتخاب فرنجية، الذي لا يزال يواجه مشكلة في تأمين تأييد 65 نائباً له، وهو العدد المطلوب لانتخابه في دورة الانتخاب الثانية>

لدى سؤال المصادر السياسية عن المصير الذي ينتظر علاقة «حزب الله» برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قالت إن التواصل عن بعد لم ينقطع بينه وبين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، لكنه لا يزال يراوح مكانه.

وأكدت أن مجرد اجتماعه بأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله يعني أن أموراً طارئة ستحصل، ولن يدور في حلقة مفرغة.