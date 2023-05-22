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البناء: رسالة نارية متعددة الاتجاهات نحو الرأي العام في كيان الإحتلال

22
MAY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في لبنان شكلت مناورة المقاومة في جبل الجرمق منصة لسلسلة رسائل ومواقف، فقد عبرت عن فهم المقاومة للمتغيرات الجارية في المنطقة لجهة توحيد الجهود في مواجهة كيان الاحتلال، كما قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي تحدّث في ختام المناورة، مضيفاً أن المقاومة لا تخيف إلا الأعداء وأنه لا ينبغي للبناني أن يخاف لأن لا أعداء للمقاومة في الداخل اللبناني.

وخطفت المناورة التي شارك فيها قرابة ألف مقاتل من وحدات النخبة في المقاومة وقوة الرضوان، الأضواء المحلية والإسرائيلية والدولية، حيث رأى الكثير من المحللين في كيان الاحتلال رسالة نارية متعددة الاتجاهات نحو الرأي العام في الكيان وقياداته السياسية والعسكرية، جوهرها إعلان المقاومة الانتقال في مفهوم الردع من مرحلة توازن النيران الى مرحلة العبور إلى عمق فلسطين المحتلة في أي جولة حرب مقبلة، وأنه بينما يطوي جيش الاحتلال صفحة الحرب البرية بعد مواجهة “ثأر الأحرار” التي خاضها مع غزة، فإن المقاومة تعلن جهوزيتها لحروب البرّ وعبور الحدود.

البناء
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