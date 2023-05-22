أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 أيار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي إن المرشحين وداعميهم الذين يقبلون خوض معركة الرئاسة على قاعدة المواجهة مع المقاومة ينفون بأنفسهم عن أنفسهم صفة التوافق. فالقوى والمرشحون سواء ثلاثة أصناف «مع المقاومة وضدها ودعاة توافق»، ولا يمكن دمج هذه الأصناف دون الحوار الذي تدعو إليه المقاومة ومؤيدوها.

خفايا

ردّ مصدر مقرب من المقاومة على محاولة إدخال مناورة المقاومة العسكرية في زواريب اللعبة الداخلية بالقول إن إحدى رسائل المناورة هي القول إنه فيما ينعم الداخل اللبناني بممارسة حق الاختلاف السياسي حتى حدود تحويله الى نقمة، فإن المقاومة تستعدّ وتراكم القوة لتوفير الحماية لكل اللبنانيين دون تمييز.

اللواء: أسرار

همس

تبلَّغ رئيس الحكومة مذكرة الأنتربول بحق حاكم المركزي ليلة سفره إلى السعودية،فطلب تجميد البحث فيها إلى حين عودته من قمَّة جدَّة!

غمز

يردِّد العماد ميشال عون أمام زواره بأن العلاقة مع الحزب لم تصل إلى الطلاق،وأن التحالف ما زال قائماً ولكنه يحتاج إلى تعديلات عدة!



لغز

تبيَّن لزوار باريس أن العلاقة الشخصية بين رجل أعمال لبناني مغترب مقيم في العاصمة الفرنسية وكبار مستشاري الأليزيه تلعب دوراً مهماً في توجيه دفة الموقف الفرنسي في الإستحقاق الرئاسي!



نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ تلفزيون لبنان هو المحطة التلفزيونية الوحيدة التي لم تُدعَ إلى جدة لتغطية وقائع القمة العربية.

يتردد أن علاقة سيئة تسود بين وزير ومرجعيته السياسية.

علم أنّ مرجعاً روحياً اتخذ قراراً بعدم الدخول في بازار الأسماء الرئاسية المرشحة خلال لقاء له مع شخصية أوروبية بارزة لأن تجارب هذه الشخصية كما تجارب أسلافها في هذا الشأن، لا تشجع.