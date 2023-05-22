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عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 أيار 2023

22
MAY
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الأخبار: البخاري: الشيعة اللبنانيون عربٌ ولم يعد لدينا أخصام

العابرون

 

 

 

الديار: مُناورة غير مسبوقة لحزب الله... الرسائل باتجاه عدّة ساحات
إنهيار جسور التواصل بين معراب وميرنا الشالوحي لا يحسم إسم الرئيس المقبل

 

 


البناء: المقداد: المستقبل واعد ولقاء الأسد وابن سلمان كان حاراً… والانسحاب شرط مبدئيّ مع تركيا/ المقاومة في عيد التحرير توجّه من مناورة جبل الجرمق رسالة الانتقال إلى العبور في خطط الردع/ صفي الدين: المقاومة تخيف الأعداء… ولا ينبغي للبناني أن يخاف لأن لا أعداء لنا في الداخل/

 

 

 

النهار: التسيّب جنوباً: استعراض "الترسانة" وعراضة التعصّب

 

 

 


اللواء: تنحِّي سلامة أمام لقاء السراي اليوم .. طوعاً أو عبر القضاء اللبناني
باسيل في باريس للقاء دوريل.. ومناورة حزب الله تضغط علی الملف الرئاسي

 

 

 


الجمهورية: لتسوية ملائمة رئاسيًا
هيروشيما: دعم دبلوماسي وعسكري لأوكرانيا

 

 

 

 

نداء الوطن: لقاء الأسد وميقاتي في القمة صدفة و"عالواقف"
لبنان "حزب الله": سلاح سليماني ورئاسة سليمان

 

 

 


l'orient le jour: Gebran Bassil se lance dans la course ultime

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