نداء الوطن: مصدر دبلوماسي: العراضة العسكرية التي نفذها حزب الله "هي دليل تخبط كبير

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

اعتبر مصدر دبلوماسي عبر "نداء الوطن" ان العراضة العسكرية التي نفذها حزب الله "هي دليل تخبط كبير، بعدما اصطدمت كل محاولاته حتى الآن للهيمنة مجدداً على القرار الرئاسي من خلال فرض مرشحه الرئاسي بحائط سميك جداً، فلجأ الى التلويح بقدراته العسكرية، علماً ان قيادته تعلم بأن ايران لن تسمح بأن تتعرض مصالحها الاستراتيجية وتحديداً ما نَص عليه الاتفاق مع السعودية برعاية الصين للخطر، وهي الضامنة لعدم ذهاب جبهة الجنوب الى التوتير مجدداً".

مناورة "الحزب" امس كانت علنية وبالذخيرة الحية وتعد الاكبر من نوعها، تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسيّرة أو الاقتحام.