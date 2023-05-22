البخاري: منعنا سعوديين من الاستثمار في لبنان وتحويل أموال إلى أن ينتخب الرئيس

A + A -

بعض ما جاء في مقال نقولا ناصيف في الأخبار:

في معرض بعث آمال إيجابية وتفاؤل في مرحلة نهوض ستلي انتخاب الرئيس وانتظام المؤسسات، كشف السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أمام محدّثيه أن المملكة السعودية وقفت في طريق مئات من المستثمرين السعوديين أبدوا رغبتهم في الاستثمار أخيراً في لبنان، بيد أن السلطات هناك حالت دون تحويلهم أموالاً إليه إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية. عَكَسَ بذلك اعتقاداً بأن البلاد ستخرج من ضائقتها في المرحلة المقبلة وستشهد تدفق أموال ومشاريع ما إن يصير الى إعادة تكوين السلطات وإجراء الإصلاحات المتوخاة.