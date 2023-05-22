"يؤسفنا ما شهدناه على شاطىء صيدا"... أبو زيد: لماذا يريدها البعض مدينة للتزمّت والانغلاق؟

غرد النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على "تويتر":

يؤسفنا ما شهدناه على شاطىء صيدا من مظاهر تشدد وتقييد لحرية رواد البحر.

إن صيدا عاصمة الجنوب ومدينة الاعتدال والانفتاح فلماذا يريدها البعض مدينة للتزمّت والانغلاق ويشطبها عن خارطة السياحة؟

هل يعرف القيّمون على محاولة إلباس صيدا ثوباً لا يشبهها ماذا يجري سياحياً في دول الخليج وتحديداً في السعودية والامارات على طريق رؤية 2030؟ فهل يُعقَل أن تتقدم دول الخليج إلى الامام ونسير في لبنان إلى الوراء؟

المطلوب الالتزام بالقوانين اللبنانية واحترام الحريات العامة على كل الاراضي اللبنانية بما فيها حق الناس بممارسة حريتهم الشخصية من دون أن يحدّد لهم أحد ما هو المسموح وما هو الممنوع بشكل مخالف لمقدمة الدستور.