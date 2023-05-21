living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترشيح البترون لتكون عاصمة السياحة الصيفية العربية... وزير السياحة: الوزير باسيل صاحب اليد الطولى في انماء المدينة

21
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، ترشيح "مدينة البترون لتكون عاصمة السياحة الصيفية العربية، بعد موافقة المنظمة العربية السياحية في جده بإجماع رئيسها والاعضاء، وهذا المشوار ليس صعبا على البترونيين لأنكم جاهزون ولديكم كل المقومات التي تخولكم وتستحقون اللقب".

وألقى الوزير نصار كلمة قال فيها: "في الوزارة اليوم أكثر من 82 مشروعا مسجلا من مهرجانات ونشاطات على كافة الاراضي اللبنانية، وما أريد تأكيده اليوم، بالرغم من غيرتي وأنا إبن جبيل، أن أساس نجاحات نشاطات مدينة البترون والنمو الاقتصادي على كافة الاصعدة وليس فقط سياحيا، هو نتيجة جهود وعمل رئيس البلدية المميز على رأس بلدية البترون واتحادات البلديات الذي يعطي من دون أن ينتظر مكسبا شخصيا، وهذا أمر مهم في العمل بالشأن العام بالاضافة الى حبه لمدينته".

وأضاف، "أما بالنسبة للجنة مهرجانات البترون فالأهم في الظروف والاوضاع الاستثنائية هو التوجه الى مشاريع ذكية ومستدامة على الصعيد الترفيهي والثقافي والسياحي، وهذا مميز".

 

وتابع، "أهنئ رئيس لجنة المهرجانات على تميزه وحبه وايمانه بمدينته ما يساعد على تحقيق المشاريع التي نفتخر بها، وأملنا كبير بكم وبشباب البترون وبالمجتمع المدني وكل المجتمع البتروني المعروف بتضامنه بعيدا عن الانتماءات السياسية في سبيل البترون ومصلحة البترون وتنميتها وتميزها".

وحيا "النائب جبران باسيل صاحب اليد الطولى في انماء المدينة وقضاء البترون بالاضافة الى تعاونه مع بلدية البترون والمجتمع المدني ولجنة المهرجانات".

واستكمل نصار، "خلال مشاركتي في أعمال القمة العربية في جده، وفي اطار سعينا لاعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية العربية والعالمية، أخذنا موافقة المنظمة العربية السياحية في جده بإجماع رئيسها والاعضاء، على ترشيح مدينة البترون لتكون عاصمة السياحة الصيفية العربية، كما رشحنا منذ فترة بلدة دوما من بين أول 100 بلدة ضمن المنظمة العالمية للسياحة للحصول على جائزة أفضل بلدة لأنها تستحقها. كما رشحنا كفرذبيان كعاصمة السياحة الشتوية".

وأردف: "هذا المشوار ليس صعبا على البترونيين لأنكم جاهزون ولديكم كل المقومات التي تخولكم وتستحقون اللقب على أمل أن نحتفل بفوز البترون عاصمة السياحة الصيفية، ونحن نؤمن باستمرارية الحكم ونقوم بواجباتنا في وزارة السياحة ومشاريعنا مستدامة وكلنا أملا أن ننتخب رئيسا للجمهورية ونشكل حكومة جديدة وتستعيد مؤسساتنا نشاطها وعملها على الطريق الصحيح، إنما كل المشاريع التي اطلقتها سأسلمها للوزير الخلف لاستكمالها على أمل أن نلتقي مجددا في افتتاح المهرجانات".

كلام نصار جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة مهرجانات البترون عند المدرج الروماني لإطلاق برنامجها لهذا الموسم، في حضور قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون وبلدية البترون مرسيلينو الحرك، العقيد أنطوان فرنجيه، الفنان جورج خباز، آمر فصيلة درك البترون الملازم أول فراس زغيب، رئيسة مركز الصليب الاحمر يمنى سلهب، رئيس جمعية تجار البترون جيلبار سابا، رئيس المنطقة في الدفاع المدني أنطوان كاشكوريان، رئيس مركز الدفاع المدني في البترون عدنان الخباز، رئيس لجنة المهرجانات المحامي سايد فياض وفاعليات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   