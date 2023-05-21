اللواء السيد عن حرب "المايوه": كأنّ لبنان بألف خير!

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غرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "كأنّ لبنان بألف خير وكانت تنقصه حرب "المايوه" على شاطئ صيدا حتى تكتمل الصورة".



وأضاف، "هذا دليل أنّ شعبنا مرتاح البال وفاضي الأشغال وهمّه مين مع "المايوه" النسائي ومين ضده، علماً أن لا أحد يستفزّه "المايوه" الرجّالي الذي يُظْهِر شكْل "قبّار العيون وحواشيه" على حدّ تعبير المرحومة الحَجّة!".



وتابع، "المهم، وعلى سيرة "المايوه" النسائي المؤلف من قطعة او قطعتين فهو على الأقل يحجب المواقع الحساسة في الجسم، وكل واحد حُرّ بحاله، ومَنْ يستحرم هذا اللباس "ما يخلّي عيلتو تلبسو ولا يروح على شطّ فيه نسوان!".