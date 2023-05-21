"مخطئ من يطمح الى استخدام "التيار" لضرب خصمه"... الان عون: موقفنا المبدئي هو لحضور كل الجلسات الانتخابية

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أكّد النائب ألان عون "ألا اتفاق مع المعارضة على مرشح بوجه الثنائي الشيعي إلا اذا كان من داخل تكتل "لبنان القوي" لأنه لا يعتبر حينها استهدافاً لهم أما الاتفاق على مرشح مستقل فيحتاج الى توافق مع الثنائي".

وفي حديث اذاعي، قال عون، "مخطئ من يطمح الى استخدام "التيار" لضرب خصمه وهدفنا أن نكون جسر تواصل بين الفريقين وعدم ترشيح التكتل أي اسم هو من باب التسهيل".

واضاف، "موقفنا المبدئي هو لحضور كل الجلسات الانتخابية وعدم التعطيل فالتعطيل يجب أن يكون له هدف واضح على غرار تجربة ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ حيث كان لدينا مرشح".