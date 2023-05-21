شكر وامتنان من العلاقات الإعلامية في حزب الله

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أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي‎: ‎

تُعبّر العلاقات الإعلامية في حزب الله عن خالص شكرها وامتنانها ‏للتلبية والاستجابة الواسعة لدعوتها المشاركة في حضور وتغطية ‏المناورة العسكرية الرمزية التي نظمتها المقاومة في معسكر عرمتى - ‏كسارة العروش، وتُثني على الجهود التي بذلها الإعلاميون والمحللون ‏والشخصيات والمؤسسات الإعلامية وتجشمهم للعناء والتعب والصبر ‏على طول الطريق والتقيد بالاجراءات، وتُقدّم اعتذارها الصادق عن ‏أي تقصير، وتُهنئكم مجدداً بِعيد المقاومة والتحرير، عيد لبنان وكل ‏اللبنانيين‎.‎