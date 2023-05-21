شكر وامتنان من العلاقات الإعلامية في حزب الله

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أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:
تُعبّر العلاقات الإعلامية في حزب الله عن خالص شكرها وامتنانها للتلبية والاستجابة الواسعة لدعوتها المشاركة في حضور وتغطية المناورة العسكرية الرمزية التي نظمتها المقاومة في معسكر عرمتى - كسارة العروش، وتُثني على الجهود التي بذلها الإعلاميون والمحللون والشخصيات والمؤسسات الإعلامية وتجشمهم للعناء والتعب والصبر على طول الطريق والتقيد بالاجراءات، وتُقدّم اعتذارها الصادق عن أي تقصير، وتُهنئكم مجدداً بِعيد المقاومة والتحرير، عيد لبنان وكل اللبنانيين.