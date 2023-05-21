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فتح مدفن الشابة ميشيل الحجل بعد 4 سنوات على رحيلها.. وما وجدوه صادم!

21
MAY
2023
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأمر غريب حصل في مدفن وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة، الراحلة ميشيل حجل، التي توفيت بعد صراع مفاجئ مع المرض.

وحول حقيقة ما حصل، نشرت صفحة تحمل اسم “ميشيل”، الشهادة الآتية:

“من بعد إشارات وشهادات صرلها سنين لليوم عم تحصل بسبب ميشيل، وكرمال ما نُتًهَم بالتخيلات متل من البعض، وللاسف خجلوا من نفسن، ومن بعد ما اتوافق انو نفتح مدفن ميشيل، مبارح وبوجود كاهنين من رعيتي، وشخص من عائلتي اللي هوي أسعد، والعم جوزيف المسؤول عن المدافن يللي ركع وصار يبكي، اتبين انو وجها لميشيل من بعد اربع سنين بعدو نفسو بتفاصيلو، ملمسو طري، شعرها طولان لدرجة مغطا نص وجا، حواجبها ظاهرين كتير ومع العلم انو ميشيل اندفنت بلا شعر وبلا حواجب. وهالشي الطب بيأكد انو من بعد اول سنة الجسم بيتحلل كلو، ومن ٢٤ لـ٤٨ ساعة الشعر والاظافر بيوقعو.

حوالي النعش وبقلبو بتفح ريحة القداسة، والنقاوة والنضافة ظاهرة. رح ننطر الكاهن يرفع الشهادة لسيادة المطران واللجنة الطبية تا يأكدوا اكتر على هالنعمة، وساعتها المطرانية بتعلن كل المعلومات.

شو قوية انت يا ميتشي.. شو قوية بإيمانك وبحبك ليسوع تا قدرتي تخلي الناس تحبك وتآمن فيكي تا وصلتينا نشهد عا أجمل ما شافت العين.. شو كبيرة رحمتك يا يسوع..

خليكن عم تصلوا، يمكن ميشيل رح ترد شباب وصبايا كتير عالايمان بيسوع، وترجعن عالصلا.. صلوا للمعلومات تصير رسمية والرب ينور كهنتنا ويحميهم”.

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