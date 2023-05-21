بيرم يحصل في القاهرة على دعم منظمة العمل العربية لدورات التحول الرقمي في لبنان

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اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والوفد المرافق له بالمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور علي فايز المطيري ومستشاريه، حيث جرى التباحث في أوضاع العمل العربية وأنه سيتميز هذا العام بمشاركة وزير العمل السوري في إطار لم الشمل العربي. وقدم بيرم دراسة متكاملة عن دورات التدريب المهني المعجل ذات المستوى الرفيع والمتخصص في ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لأصحاب الاختصاص من الشباب اللبناني المزمع تنفيذها في لبنان حيث وافق المطيري مباشرة على تبني ورعاية هذه الدورات وحضوره الشخصي الى لبنان. هذا وسيلقي بيرم كلمة لبنان في افتتاح مؤتمر العمل العربي بدورته ال49.