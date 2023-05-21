الجيش يوقف سارق دراجات نارية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المواطن (ح.ح.) المطلوب بعدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم مختلفة منها ترؤس عصابة مسلحة لسرقة الدراجات النارية من عدة مناطق لبنانية. وقد فاق عدد الدراجات التي سرقها خمسمئة دراجة، مستخدماً منزله لتخزين المسروقات. كما أقدم على السرقة والسلب بقوة السلاح، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات.ضُبط في حوزته سلاح حربي بعد محاولته إطلاق النار باتجاه الدورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.