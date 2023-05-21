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سلام بعد لقائه وزراء من البحرين والإمارات: دور راسخ لمجلس التعاون في دعم لبنان

21
MAY
2023
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عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في إطار زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث شارك مع الوفد اللبناني في القمة العربية، سلسلة لقاءات كان أبرزها مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

كما التقى نظيره الإماراتي عبدالله بن طوق. وعقد لقاء مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي.

وأكد سلام خلال اجتماعاته “أهمية الدور التاريخي الراسخ من دون منازع لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم لبنان على كل الاصعدة”، مضيفاً “لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد”.

كما خص بالشكر قيادة مملكة البحرين “التي قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل”.

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