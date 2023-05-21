حجّار: ميقاتي ظهر في القمّة كأنه مجرّد "مراسل"..!

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قال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار إنّه سيكون حاضراً في الاجتماع التشاوري للوزراء غداً. وأشار أنّ "الرئيس ميقاتي بخطابه في قمة جدة ظهر وكأنّه مجرّد "مراسل" ينقل للمجتمع العربي الوضع في لبنان من دون أي التزام."

وأكمل حجّار في حديث إذاعيّ أنّ "مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير واضحة بموضوع عودة النازحين السوريين والموقف الذي تمّ اتخاذه في قمة جدة ليس على مستوى الأزمة."

وأضاف: "مَن يجب أن نلتقي به من أجل حلحلة ملفّ النازحين هو الجانب السوري ولا أدري لماذا لم يحصل هذا اللقاء حتى الآن."