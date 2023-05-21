تحرك بو صعب.. فتح الحوار بين سائر الاطراف لمقاربة الاستحقاق الرئاسي بايجابية

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استانف نائب رئيس المجلس الياس بو صعب امس تحركه، فزار معراب امس والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حضور النائب ملحم رياشي.

وحرص بعد اللقاء على القول ان الايجابية موجودة، داعيا لفتح الابواب للتكلم مع بعضنا بعضا. واوضح ان تحركه يندرج في اطار رسم خريطة طريق للحوار.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان تحرك بو صعب لا يرتبط بما يجري من اتصالات بين اطراف المعارضين للوزير السابق سليمان فرنجية، بل انه يهدف الى فتح الحوار بين سائر الاطراف لمقاربة الاستحقاق الرئاسي بايجابية. لكنها اشارت الى ان مسعاه ما زال يدور في حلقة مفرغة بسبب تباعد المواقف بين الافرقاء السياسيين.