living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مداخلة تاريخيّة من الراعي لماكرون وأسابيع مفصليّة

21
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أما وقد انتهت قمة جدة العربية، وصدر البيان الختامي عنها، فإن أجواء الداخل مستمرة على حالها من الفرملة، وثمة صعوبة كبيرة للتوصل إلى أي حل أو خرق للاستحقاق الرئاسي بانتظار تبلور بعض المحطات الداخلية والخارجية، إذ ينقل أن بعض الأسماء الأساسية التي كانت مطروحة ومحور توافق بين القوى المسيحية على اختلافها، طارت من المعادلة، فيما عاد الحديث عن مرشحين آخرين، على أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً على صعيد ما أسفرت عنه المساعي واللقاءات التي جرت مؤخراً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، لكن، ومن خلال ما يقوله نائب شارك في هذه الإتصالات، بأن ما جرى لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، والجميع يدعو إلى اعتماد ما حصل في انتخابات العام 1970 التي جرت بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية والياس سركيس، ما يعني أن هناك استحالة لتوافق «القوات» و»التيار الحر». وبناءً على هذه الأجواء وصعوبة الإجماع على مرشح واحد من قبل هذه القوى، فإن الجميع بات يراهن على تسوية، ولا سيما أنه تسرب إلى بيروت من أروقة قمة جدة، إشارات تعبّر عن المخاوف والقلق من قبل العديد من الزعماء والقادة العرب من الوضع في لبنان. ولهذه الغاية، فإن ما صدر عن أحد السفراء الخليجيين السابقين في لبنان، مؤشّر واضح بما معناه أن هناك صعوبة في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وثمة خطورة كبيرة تحيط بهذا البلد الذي يحتاج إلى وصاية، ويقصد هنا، أن الحل يجب أن يكون من ضمن تسوية خارجية عربية ـ دولية، لأن الصعوبات التي تواجه التوافق بين مكوّنات المجتمع اللبناني دليل واضح على أنه لا مناص إلا بتدخل خارجي، وأكثر من ذلك، أن يكون هناك وصاية، بمعنى أن يتم وضع اليد على كل المؤسّسات، وتحديداً الوزارات المختصة من المال إلى كل ما يرتبط بمصالح الناس بصلة، بعد الهدر الواسع النطاق الذي حصل في هذا البلد. وخلاصة هذا الكلام الديبلوماسي، أن جميع من يعملون للتسوية يدركون دقة الوضع الداخلي، وفي الوقت عينه، يبدون قلقهم وهواجسهم من ذهاب الأمور إلى أكثر مما هي عليه بكثير.

 

وفي المعلومات أيضاً حول الحراك الذي يحصل على غير خط، ينقل أن البطريرك الماروني بشارة الراعي، سيكون صريحاً إلى أبعد الحدود خلال لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون في الإيليزيه، وثمة من يشير إلى أن سيد بكركي سيصارح الرئيس الفرنسي، وسيكون حازماً أمامه، إذ يعوّل على هذا اللقاء بشكل قاطع، لا بل أنه سيشرح له تفاصيل الوضعين المسيحي والوطني في لبنان، ويعاتبه من باب الحرص على العلاقة التاريخية التي تربط فرنسا بلبنان بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص، وسيدعوه إلى الإقدام فوراً على القيام بدور استثنائي لإنقاذ لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، لا بل أن أحد المحيطين ببكركي، أكد أن هذه الزيارة ستكون تاريخية ومفصلية، لأن البطريرك الراعي، وفي ظل ما يعانيه لبنان وشعبه، ووسط تفكّك دولته وحالة الانهيار التام التي أصابته، لن يسكت بعد اليوم، داعياً لترقّب ما سيقوله لماكرون، دون أي مواربة وديبلوماسية بل ان السقف سيكون عالياً إلى درجة كبيرة.

لذا، فإنه، وأمام هذه الأجواء والمؤشرات، فإن العيون شاخصة باتجاه الخارج، ويمكن الحسم بأن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستحمل الكثير من المعطيات، وربما المفاجآت، ولكن ستنتج تسوية وينتخب الرئيس قبل خراب البصرة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   