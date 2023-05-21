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عناوين الصحف ليوم الأحد 21 أيار 2023

21
MAY
2023
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النهار: عودة التحرّكات الرئاسية وترقّب تطورات ملف سلامة

 

 

 

الديار: تحرك سعودي لتسريع انتخاب الرئيس... وبري يدعو للاستثمار على نتائج القمة العربية

مفاوضات «القوات» و«التيار» الى المربع الاول... الان عون لـ«الديار»: صفحة أزعور طُويت
توجه حكومي لترك التعاطي مع المذكرة الفرنسية ضد سلامة للمسار القضائي اللبناني

 

 


الأنباء الكويتية: ملف حاكم المصرف المركزي على جدول اللقاء الوزاري التشاوري غداً
لا مؤشرات لبنانية داخلية على تخطي العقبات وحديث عن ضغوط فرنسية على باسيل مرفقة بإغراءات

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط»: لقاء ودي بين الأسد وميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية مرتاح لأجواء اتصالاته في القمة العربية

 

 



الوطن السورية: الغرب على مواقفه المعادية: لا ندعم التطبيع مع دمشق ولا إعادة الإعمار في سورية! … أجواء إيجابية عكستها نتائج «قمة جدة» وتفاؤل كبير بمساعي العمل العربي المشترك

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