هل يمثل سلامة أمام عويدات؟

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الأنباء الكويتية: يتهم القضاء الفرنسي رياض سلامة، الحامل للجنسية الفرنسية، بتأليف جمعية أشرار لارتكاب جرائم، تصل عقوبتها الى عشر سنوات، وغسيل الأموال، ضمن عصابة منظمة والاحتيال الضريبي المشدد.

أما في لبنان فالوقائع مختلفة، حيث ينتظر ان يمثل سلامة، أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعد أيام. وسيطرح ملف سلامة على اللقاء الوزاري التشاوري غدا الاثنين، برغبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في اتخاذ خطوات، ومن بينها إقالة سلامة، تمهيدا لتعيين الخلف الذي قد يكون احد الأثمان المطلوبة من جانب الكتل النيابية.