فتنة "المايوه" تلغي تحركَين في صيدا... إليكم التفاصيل!

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أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي إلغاء تحركين كان يُعتزم تنظيمهما غداً، على خلفية اعتداء شيخ بالحجارة على امرآة بسبب ارتدائها المايوه في مسبح شعبي على الشاطئ.

وقال السعودي إنه "في ظل ما يتم تداوله عن دعوة غدا الأحد لمؤتمر صحافي على شاطىء المسبح الشعبي، وما قابله من دعوات لتجمعات مضادة أيضا، يهمنا أن نشير إلى أن البلدية لم تفتتح بعد فعاليات المسبح الشعبي على الشاطىء، وبالتالي فإنه يمنع حصول أي نشاط أو تحرك إلا بعد الحصول على ترخيص وإذن رسمي مسبق من البلدية، وذلك حرصا على سلامة الجميع وعلى مدينتا الحبيبة وأهلها الكرام".

وكانت جمعيات مدنية تداعت الى اعتصام غداً الأحد رفضاً للإعتداء، وفي المقابل تداعت جمعيات أخرى الى اعتصام في التوقيت نفسه، تحت شعار "مع العفة والفضيلة وضد التعري والرذيلة".