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بالصور - جورج عطالله يزور إقليم كاريتاس في الكورة... وهذا ما تم بحثه

20
MAY
2023
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زار النائب جورج عطاالله رئيس إقليم كاريتاس الكورة المحامي جورج الطحان في مكتبه في ضهر العين بحضور نائب رئيس الإقليم الدكتور جورج حداد وأمين المال الأستاذ فوزي غانم وعدد من أفراد هيئة مكتب الإقليم والموظفين والشبيبة والمتطوعين.

وتعرّف النائب عطاالله على العمل الاجتماعي، الخدماتي والصحّي الذي تقوم به كاريتاس مجاناً في قضاء الكورة دعماً للفئات الأكثر حاجة.
وتخلّلت الزيارة جولة في مكتب الإقليم، المستوصف في ضهر العين، ومقرّ وحدة الاستجابة في حالات الطوارئ التابعة لشبيبة كاريتاس لبنان في ثانوية راهبات القديسة تريزيا في أميون، حيث عرض المنسق العام لشبيبة كاريتاس لبنان بيتر محفوظ نشاطات الشبيبة ووحدة الاستجابة.

وشدّد الطحان بأنّ أبواب مكتب كاريتاس لبنان في قضاء الكورة مفتوحة أمام كل طالب مساعدة وكذلك أمام الجهات المانحة التي ترغب بمد يد العون إلى المحتاجين عبر كاريتاس من أجل استكمال رسالتها على أكمل وجه وأضاف بأنّ كاريتاس كما كانت في البدء هي الآن وستبقى بهمّة الخيريين بجانب كل محتاج.

من جهته وجّه عطاالله تحيّة واحترام لرابطة كاريتاس لبنان على كل الجهود التي تبذلها في رسالتها من خلال تأمين الدواء والطبابة والمأكل لكل محتاج لا سيّما اللبنانيين، كما وجّه تحيّة لكل الموظفين والمتطوعين في الرابطة.
وفي الختام شكر المحامي الطحان النائب عطاالله على مبادرته الإنسانية والوطنية خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة من تاريخ لبنان وقدّم له درعاً تقديرياً.

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