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الخلافات الرئاسية اللبنانية لا تزال في القمة

20
MAY
2023
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

انتهت قمة عودة سوريا الى الجامعة العربية، اما الخلافات الرئاسية اللبنانية، فلا تزال في القمة.
فطالما يتمسك افرقاء وازنون بمرشح يعملون لفرضه على سائر اللبنانيين الرافضين، سيبقى الفراغ قائما، وهذا ما يُستنتج من صلابة التيار الوطني الحر في عدم التفريط بالميثاقية، ومن موقف القوات الممتنعة حتى الآن على الاقل، عن التصويت لسليمان فرنجية او تأمين النصاب لوصوله، ومع التيار والقوات سائر القوى والشخصيات صاحبة التمثيل الوازن في الوسط المسيحي.
اما خارطة طريق الحل الرئاسي، فلا تزال هي هي، قبل القمة العربية كما بعدها:
اولا، احترام الميثاق الوطني بعدم تخطي ارادة الغالبية الساحقة من المسيحيين، والتسبب بشرخ طائفي في البلاد.
ثانيا، التزام الدستور نصا وروحا والدعوة الى جلسة انتخاب رئاسية، بلا ربطها بتوافقات مسبقة لا علاقة لها بالقانون الاسمى للدولة.
ثالثا، ان يأتي انتخاب الرئيس الجديد بناء على توجه انقاذي واضح ينفذه رئيس الدولة بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب.
رابعا، ان يحظى اي انتخاب رئاسي بمباركة اقليمية ودولية، حتى لا يكون محطة فاصلة بين ازمة وازمة.
خامسا واخيرا، ان يكون المرشحون الرئاسيون في اشخاصهم جاذبين للثقة الداخلية كما الخارجية بالمرحلة المقبلة، لأن الهدف ليس ملء كرسي شاغر، بل حل ازمة، ونهوض وطن.

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