منظمة الصحة تطلق شبكة عالمية جديدة للكشف عن الأمراض المعدية

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أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم شبكة مراقبة دولية للكشف السريع عن التهديدات المتعلقة بالأمراض المعدية الجديدة مثل كوفيد-19، وتبادل المعلومات للوقاية من الأوبئة. بحسب ما نشرت "فرنس برس".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض "أي بي إس إن" (IPSN) ستوفر منصة تربط البلدان والمناطق، لتحسين أنظمة جمع العينات واختبارها.

ويتوقع أن تسهل الشبكة التعرف السريع على الأمراض المعدية وتتبّعها، بالإضافة إلى تقاسم المعلومات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الكوارث الصحية مثل جائحة كوفيد-19

وستستند الشبكة الى علم الجينوم ويشمل تسلسل جينوم الفيروسات والبكتيريا ومسببات أمراض أخرى ودرس أدائها لتحديد مدى قدرتها على الانتقال وخطورته وطريقة انتشاره.

وستعزز البيانات التي يتم جمعها نظام مراقبة أوسع يهدف إلى تحديد الأمراض المعدية بهدف التدخل لمنع انتشارها، وتطوير العلاجات واللقاحات.