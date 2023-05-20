بالصور - لقاء الوزير باسيل بالتيار الوطني الحر في ايطاليا

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واكب التيار الوطني الحر في ايطاليا الوزير جبران باسيل بمؤتمره الصحافي حول مسيحيي الشرق الذي عقد في البرلمان الايطالي بمشاركة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي النائب آليسّاندرو پَتّيلوكيو Alessandro Battilocchio.

بعد انتهاء اللقاء ، انتقل الوزير باسيل الى مكتب التيار الوطني الحر في روما حيث عقد اجتماع مع اعضاء التيار تحدث خلاله الوزير باسيل عن الاوضاع السياسية الاقتصادية والامنية الحالية في لبنان.

بعد انتهاء الوزير باسيل من كلمته، تناقش الوزير مع الاعضاء الحاضرين بجميع الاسئلة التي وجهة اليه بما يختص:

-انتخاب رئيس الجمهورية

-النازحين السورين

-الوضع الاقتصادي

ثم جرى البحث بالأمور الحزبية والتنظيمية وكيفية العمل مستقبلا لتطوير العمل الحزبي .