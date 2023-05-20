ورشة عمل للجنة الإعلام والتواصل الاجتماعي في التيار الوطني الحر لاقضية كسروان جبيل والمتن‎‎

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نظمت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الحر ورشة عمل في سنتر تيار في سن الفيل للمسؤولين عن التواصل في أقضية المتن وكسروان وجبيل.

حضر الورشة أمين سر التيار الأستاذ جهاد سلامة ونائبة رئيس التيار للشؤون الادارية السيدة مارتين نجم كتيلي التي كانت لها مداخلة تحدثت فيها عن عدد من الملفات السياسية وكيفية تعاطي التيار معها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاقضية.

القى المحاضرة الأولى رئيس هيئة قطاع البترول في لبنان وسام شباط الذي تحدث عن مرحلة الاستكشاف الذي تجري في البحر حاليا، متطرقا ايضا إلى المراحل الأخرى التي تلي مرحلة الاستكشاف والمدة الزمنية لها وعن مرحلة الاستخراج.

المحاضرة التالية ألقاها مستشار رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الروسية النائب أمل أبو زيد الذي تحدث عن تأثير الحرب الروسية على الإقليم برمته وخصوصا أوروبا التي باتت تعاني من مشكلة نتيجة انقطاع أنبوب النفط نوستريم، راسما في الوقت صورة شاملة عن تأثير تلك الحرب على منطقة الشرق عموما وعلى لبنان بشكل خاص.

واختتمت ورشة العمل بندوة ألقاها الخبير الدستوري عادل يمين وتطرق إلى المخالفات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة في فترة الشغور الرئاسي.

وتناول يمين موضوع مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكيفية تعاطي القضاء اللبناني مع هذا الملف.