أرسلان: نجحت السعودية وقيادتها بتحقيق التقارب العربي

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تنتهي القمّة العربيّة في جدّة وتبدأ مرحلة جديدة في المنطقة عنوانها العمل العربي المشترك والإنفتاح، نجحت السعودية وقيادتها بتحقيق هذا التقارب وإعادة العلاقات بين الدول العربية إلى ما يجب أن تكون عليه، وخطفت الأضواء عالمياً وعربياً من خلال سياستها الحكيمة في التوازن والتي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكريسها في السياسة الخارجية للمملكة".

وأضاف: "عادت القمّة بعد ١٢ سنة من الغياب شبه التام، وعودتها من عودة دور سورية وحضور سورية بشخص رئيسها الدكتور بشّار الأسد فيها".

وختم أرسلان: "أمّا لبنانياً، فعسى أن يستدرك "المسؤولون" قيمة ما يحصل من مستجدات وتسويات كبرى ويسلكون طريق الجلجلة من أجل خلاص لبنان وشعبه من أزماته ومعاناته".