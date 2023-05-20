قوى الأمن الداخلي تعمّم صورة موقوف، هل من وقع ضحيّة أعماله؟

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صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البلاغ التّالي:

الحاقا لبلاغنا الصادر بتاريخ 17-5-2023، حول قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيف المدعو:

ح. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)

وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم خطف وسرقة وإطلاق نار ومسلّح بصورة مسّتمرة، والذي أقدم خلال شهر تشرين الثاني من العام ۲۰۲۲ على الفرار من نظارة الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين.

بنتيجة المتابعة والتوسّع بالتحقيق، تم استدعاء أحد المواطنين الذي ادعى بتاريخ 17-4-2023 أنّه تعرّض لمحاولة سلب بقوة السلاح من قبل مجهولَين على متن دراجة آلية في محلّة الحدث – طريق صيدا القديمة، أصيب في خلالها بطلق ناري في قدمه اليسرى، وقد تعرّف على الموقوف (ح. د.) أنه من بين المشتبه فيهما اللذين حاولا سلبه وأطلقا النار عليه.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية اعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة المعلومات أو الاتصال على الخط الساخن /1788/، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.