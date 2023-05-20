ماذا قال ميقاتي للحدث عن انعكاسات قمة جدة؟

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أشاد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بمخرجات أعمال القمة العربية الـ32، التي استضافتها جدة أمس الجمعة، وقال إنها تهدف إلى تصفية المشاكل العربية وصولا إلى نقطة الصفر.

وفي لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث"، قال ميقاتي إن القمة العربية تعكس "تصفير" أزمات الشرق الأوسط، مؤكداً أن قمة جدة تؤكد أن العمل يأتي قبل الكلام بعكس القمم السابقة.

ميقاتي أكد أن اللبنانيين لم يساعدوا بعضهم و"نحتاج إلى الحوار.. لو اللبنانيون ساعدوا بعضهم لاستطاعوا اختيار رئيس للجمهورية".

وأضاف بالقول: "أدعو الأشقاء العرب لمساعدة لبنان في إقامة حوار داخلي.. لبنان بحاجة إلى الدعم الاقتصادي من أشقائه العرب"، منوهاً إلى أن "لو كان لدى لبنان رئيساً للجمهورية لكان وضعه أفضل بكثير".