living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قال ميقاتي للحدث عن انعكاسات قمة جدة؟

20
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشاد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بمخرجات أعمال القمة العربية الـ32، التي استضافتها جدة أمس الجمعة، وقال إنها تهدف إلى تصفية المشاكل العربية وصولا إلى نقطة الصفر.

وفي لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث"، قال ميقاتي إن القمة العربية تعكس "تصفير" أزمات الشرق الأوسط، مؤكداً أن قمة جدة تؤكد أن العمل يأتي قبل الكلام بعكس القمم السابقة.

ميقاتي أكد أن اللبنانيين لم يساعدوا بعضهم و"نحتاج إلى الحوار.. لو اللبنانيون ساعدوا بعضهم لاستطاعوا اختيار رئيس للجمهورية".

 وأضاف بالقول: "أدعو الأشقاء العرب لمساعدة لبنان في إقامة حوار داخلي.. لبنان بحاجة إلى الدعم الاقتصادي من أشقائه العرب"، منوهاً إلى أن "لو كان لدى لبنان رئيساً للجمهورية لكان وضعه أفضل بكثير".

رئيس الوزراء اللبناني أشار إلى أن لبنان ابتعد عن الواقع العربي في السنوات الماضية.

وأردف بالقول: "لسنا في حاجة إلى "اتفاق طائف" جديد.. نحتاج إلى استكمال "الطائف القديم"، مشيراً إلى أن لبنان كان ولا يزال مريضاً ويحتاج إلى الأشقاء العرب للتعافي.

كما نوه بالقول إن أي اتفاق سياسي في المنطقة سينعكس على لبنان بالضرورة.

وكان البيان الختامي لقمة جدة قد حث السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.

الحدث نيوز
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   