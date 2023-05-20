جولة ميدانية لمحافظ بيروت لتفقد أعمال إزالة التعديات عن الملك العام

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جال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في عدد من مناطق مدينة بيروت يرافقه عدد من مديري المصالح ورؤساء الدوائر المعنية في بلدية بيروت وقائد فوج حرس المدينة، حيث تفقد الأعمال التي قامت بها دائرة السير في مصلحة الهندسة بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت منذ عدة أيام لجهة إزالة المخالفات والتعديات على الملك العام.



وشملت الجولة منطقة عائشة بكار-الزيدانية، منطقة وطى المصيطبة، منطقة المزرعة - شارعي بربور والإمام الأوزاعي، حيث تمت إزالة عدد من المخالفات وتعديات أصحاب المحال على الارصفة والطرق وعرض بضائعهم على الملك العام.



وخلال تفقد منطقة المزرعة العقارية، التقى المحافظ عبود عددا من السكان الذين اشتكوا من وجود مبنى يستثمر دون ترخيص يقطنه أشخاص من جنسيات غير لبنانية ولا يستوفي شروط السلامة العامة وتفوح منه الروائح الكريهة بالإضافة الى الحشرات والقوارض التي تنتشر في داخله، وقد أمر المحافظ عبود بختم المبنى بالشمع الأحمر، حيث صدر في وقت لاحق من يوم أمس قرار حمل الرقم 475/ب قضى بإقفال المبنى بالشمع الأحمر وتم تنفيذ القرار في حينه بعد إخلاء المبنى .



وخلال الجولة، تم ضبط عدد من الدراجات النارية والكهربائية التي كانت تستعمل في أعمال نبش النفايات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها.